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Происшествия Социум

Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДП ЗКО По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла 16 ноября около 16:30 со стороны поселка Подстепный. Не доезжая моста в районе «Меловые горки», лоб в лоб столкнулись два грузовика DAF. Один из водителей, мужчина 1978 года рождения, погиб на месте. На месте ДТП работают сотрудники полиции и сотрудники ДЧС ЗКО. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Правоохраните
Кристина Кобина
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Фото предоставлено ДП ЗКО По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла 16 ноября около 16:30 со стороны поселка Подстепный. Не доезжая моста в районе «Меловые горки», лоб в лоб столкнулись два грузовика DAF. Один из водителей, мужчина 1978 года рождения, погиб на месте. На месте ДТП работают сотрудники полиции и сотрудники ДЧС ЗКО. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Правоохранители напомнили, что водителям при движении и маневрировании необходимо учитывать погодные условия и дорожное покрытие.
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Фото предоставлено ДЧС ЗКО
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Фото предоставлено ДЧС ЗКО
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель
Фото предоставлено ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП погиб фуры

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