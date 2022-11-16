Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО. Погиб водитель

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДП ЗКО По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла 16 ноября около 16:30 со стороны поселка Подстепный. Не доезжая моста в районе «Меловые горки», лоб в лоб столкнулись два грузовика DAF. Один из водителей, мужчина 1978 года рождения, погиб на месте. На месте ДТП работают сотрудники полиции и сотрудники ДЧС ЗКО. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Правоохраните