Две машины лоб в лоб столкнулись в Атырауской области: пострадали 12 человек

Столкновение двух авто произошло 28 ноября около 23.00 на автодороге Актобе-Атырау-Астрахань, в районе поселка Манаш Исатайского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива МГ Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", на данном участке идёт реконструкция дорожного полотна. Все необходимые знаки установлены. – У поселка Манаш Исатайского района лоб в лоб столкнулись два минивэна Toyota Ipsum. В момент аварии в машинах находились 14 человек. После ДТП за медицинской помощью в Аккистаускую центральную больницу обратились двенадцать человек. По завершен