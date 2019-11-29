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Происшествия Социум

Две машины лоб в лоб столкнулись в Атырауской области: пострадали 12 человек

Столкновение двух авто произошло 28 ноября около 23.00 на автодороге Актобе-Атырау-Астрахань, в районе поселка Манаш Исатайского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива МГ Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", на данном участке идёт реконструкция дорожного полотна. Все необходимые знаки установлены. – У поселка Манаш Исатайского района лоб в лоб столкнулись два минивэна Toyota Ipsum. В момент аварии в машинах находились 14 человек. После ДТП за медицинской помощью в Аккистаускую центральную больницу обратились двенадцать человек. По завершен
Арайлым Усербаева
Две машины лоб в лоб столкнулись в Атырауской области: пострадали 12 человек
Столкновение двух авто произошло 28 ноября около 23.00 на автодороге Актобе-Атырау-Астрахань, в районе поселка Манаш Исатайского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива МГ Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", на данном участке идёт реконструкция дорожного полотна. Все необходимые знаки установлены. – У поселка Манаш Исатайского района лоб в лоб столкнулись два минивэна Toyota Ipsum. В момент аварии в машинах находились 14 человек. После ДТП за медицинской помощью в Аккистаускую центральную больницу обратились двенадцать человек. По завершению осмотра десятерых отпустили домой, - сообщил руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол" Маржан Ордабай. Двое раненых остаются в больнице, среди которых одна женщина находится в тяжелом состоянии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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