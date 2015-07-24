Две машины столкнулись в районе птицефабрики в Уральске

ДТП произошло сегодня, 24 июля, около 11 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На дороге столкнулись две автомашины марки "ВАЗ-2112" и "Ауди". Судя по повреждениям, удар был сильным, у "Ауди" оторвалось переднее колесо вместе со стойкой, у "Жигулей" разбит перед. Оба водителя от комментариев отказались. По словам очевидцем, одного из участников ДТП забрала карета скорой помощи. 4y_C6x8DHf0 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА