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Происшествия Социум

Две школьницы утонули в реке Барбастау в ЗКО

Всего с начала мая в водоемах области утонули 6 человек, из них четверо - дети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС ЗКО. Фото из архива "МГ" 23 мая в Теректинском районе в селе Покатиловка две девочки 2003 года рождения утонули в реке Барбастау. Дети всем классом находились на природе, девочки решили помочить ноги в воде и упали в реку. Спасти их не удалось. В этот же день в поселке Круглоозерное на Кушумском канале утонул мальчик 2006 года рождения. 22 мая в поселке Чапаево Акжайыкского района на Бударинском канале при неустановленных обстоятельствах утонул парень 199
Дана Рахметова
Две школьницы утонули в реке Барбастау в ЗКО
Всего с начала мая в водоемах области утонули 6 человек, из них четверо - дети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС ЗКО.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" 23 мая в Теректинском районе в селе Покатиловка две девочки 2003 года рождения утонули в реке Барбастау. Дети всем классом находились на природе, девочки решили помочить ноги в воде и упали в реку. Спасти их не удалось. В этот же день в поселке Круглоозерное на Кушумском канале утонул мальчик 2006 года рождения. 22 мая в поселке Чапаево Акжайыкского района на Бударинском канале при неустановленных обстоятельствах утонул парень 1995 г.р. Как стало известно, он был жителем п. Сайхин Бокейординского района. При неизвестных обстоятельствах в этот же день в Уральске в реке Деркул утонул мужчина 1972 года рождения. Тело было извлечено из воды водными спасателями ДЧС ЗКО.
Дети утонули река

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