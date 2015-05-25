Две школьницы утонули в реке Барбастау в ЗКО

Всего с начала мая в водоемах области утонули 6 человек, из них четверо - дети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС ЗКО. Фото из архива "МГ" 23 мая в Теректинском районе в селе Покатиловка две девочки 2003 года рождения утонули в реке Барбастау. Дети всем классом находились на природе, девочки решили помочить ноги в воде и упали в реку. Спасти их не удалось. В этот же день в поселке Круглоозерное на Кушумском канале утонул мальчик 2006 года рождения. 22 мая в поселке Чапаево Акжайыкского района на Бударинском канале при неустановленных обстоятельствах утонул парень 199