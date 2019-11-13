Две школы построят в ЗКО

В начале следующего года начнется строительство еще четырех школ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 ноября в службе центральных коммуникаций при президенте РК на пресс-конференции в Нур-Султане, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев рассказал о строительстве новых школ, переходе на электронный формат школьных столовых и бесплатном питании учеников. По словам главы области, на социальную сферу направлено 52% областного бюджета или же 113,8 млрд тенге. Гали Искалиев отдельно остановился на вопросах образования региона. - Область 100% охв