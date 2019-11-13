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Происшествия Социум

Две школы построят в ЗКО

В начале следующего года начнется строительство еще четырех школ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 ноября в службе центральных коммуникаций при президенте РК на пресс-конференции в Нур-Султане, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев рассказал о строительстве новых школ, переходе на электронный формат школьных столовых и бесплатном питании учеников. По словам главы области, на социальную сферу направлено 52% областного бюджета или же 113,8 млрд тенге. Гали Искалиев отдельно остановился на вопросах образования региона. - Область 100% охв
Кристина Кобина
Две школы построят в ЗКО
В начале следующего года начнется строительство еще четырех школ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 ноября в службе центральных коммуникаций при президенте РК на пресс-конференции в Нур-Султане, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев рассказал о строительстве новых школ, переходе на электронный формат школьных столовых и бесплатном питании учеников. По словам главы области, на социальную сферу направлено 52% областного бюджета или же 113,8 млрд тенге. Гали Искалиев отдельно остановился на вопросах образования региона. - Область 100% охвачена дошкольным воспитанием детей в возрасте 3-6 лет. Вместе с тем есть очередь в дошкольные объекты для детей от 1 до 3 лет и для снижения остроты этой проблемы в проектах новых домов будут предусматриваться ясли и детские сады, - подметил Гали Искалиев. Также со слов акима ЗКО, одним из проблемных вопросов региона в сфере образования остаётся состояние зданий школ. - В Западно-Казахстанской области имеются восемь аварийных и шесть трёхсменных школ. Для решения проблемы начато строительство двух школ в Акжайыкском районе и городе Уральск. В начале следующего года начнется строительство еще четырех школ, в том числе частных школ по схеме государственно-частного партнерства, - пояснил глава региона. Гали Искалиев озвучил, что Западно-Казахстанская область одна из трех регионов по республике, в которых за счет местного бюджета все учащиеся начальных классов охвачены бесплатным питанием. Не менее важно, что в настоящее время школьные столовые Уральска переходят на электронный формат обслуживания. - Нововведением в регионе стало открытие комьюнити-центра в поселке Деркул города Уральск. Это место организации досуга населения по интересам в шаговой доступности. Цель работы центра заключается в привлечении более широкого круга населения к ведению здорового образа жизни и рациональной организации досуга детей, молодежи и взрослых. Руководство региона ставит перед собой задачу создать сеть комьюнити-центров на базе школ и других социальных объектов в шаговой доступности, - рассказал Гали Искалиев. - А в рамках трёхстороннего соглашения между акиматом ЗКО, Финским Бизнес Хабом и компанией «Collaprime Oу» на базе Высшего аграрно-технического колледжа установлено современное программное обеспечение для подготовки специалистов в области строительства по ВІМ технологиям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство школы

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