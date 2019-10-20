Две школы прошли в финал школьной лиги по футболу в Уральске

26 октября на футбольной площадке СШ №4 городские школы будут бороться за первое место, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 октября состоялись игры четвертьфинала по футболу среди команд «Национальной школьной лиги» Уральска, где принимают участие ученики 9-11 классов из 50 общеобразовательных школ города. – Национальная школьная лига в этом году проходит впервые. Нас поддержали в городском акимате, организатором является городской отдел физической культуры и спорта. Ученики городских школ принимали участие в лиге по четырем видам спорта, в том числе и по футболу. Заявки на участие