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Социум

Две школы прошли в финал школьной лиги по футболу в Уральске

26 октября на футбольной площадке СШ №4 городские школы будут бороться за первое место, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 октября состоялись игры четвертьфинала по футболу среди команд «Национальной школьной лиги» Уральска, где принимают участие ученики 9-11 классов из 50 общеобразовательных школ города. – Национальная школьная лига в этом году проходит впервые. Нас поддержали в городском акимате, организатором является городской отдел физической культуры и спорта. Ученики городских школ принимали участие в лиге по четырем видам спорта, в том числе и по футболу. Заявки на участие
Арайлым Усербаева
Две школы прошли в финал школьной лиги по футболу в Уральске
26 октября на футбольной площадке СШ  №4 городские школы будут бороться за первое место, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
19 октября состоялись игры четвертьфинала по футболу среди команд «Национальной школьной лиги» Уральска, где принимают участие ученики 9-11 классов из 50 общеобразовательных школ города. – Национальная школьная лига в этом году проходит впервые. Нас поддержали в городском акимате, организатором является городской отдел физической культуры и спорта. Ученики городских школ принимали участие в лиге по четырем видам спорта, в том числе и по футболу. Заявки на участие подали все 50 школ города. Игры проходят по круговой системе, до 1/8 игр лига проходила в восьми зонах, в каждой из них играли 6-7 школ. Сегодня восемь команд встречаются четвертьфинале. В будущем планируем организовать школьную лигу не только для старшеклассников, но и для учеников среднего звена, - рассказал методист городского отдела образования Тилек Куанышкереев. По итогам четвертьфинала, команда СОШ №1 обыграла команду СОШ №30 со счетом 4:1. Команда СОШ №19 оказалась сильнее команды СОШ №21, счет - 11:1. Ребята из школы-гимназии №42 обыграли команду СОШ №2 со счетом 8:1. Команда СОШ №5 проиграла команде школы-гимназии №44 со счетом 6:2. 20 октября на спортивной площадке СОШ №4 состоялись игры полуфинала, в которых участвовали сборные команды школ №1, 19, 42 и 44. Теперь за первое место в финале встретятся команды СОШ №19 и школа-гимназия №44, а за третье место будут бороться сборные СОШ №1 и школа-гимназия №42. Игры пройдут 26 октября на спортивном поле СОШ №4.
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финал

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