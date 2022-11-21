Две соцвыплаты в Казахстане проиндексируют с 2023 года

Их размер увеличат на 8,5%. Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительстве. Согласно документу, с первого января 2023 года выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца вырастут на 8,5%. Недавно в Минтруда сообщили, что за 10 месяцев этого года казахстанцам выплатили 8,4 млрд тенге по случаю потери кормильца. Введение обязательных пенсионных взносов работодателей отложат на год Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.