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Социум

Две соцвыплаты в Казахстане проиндексируют с 2023 года

Их размер увеличат на 8,5%. Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительстве. Согласно документу, с первого января 2023 года выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца вырастут на 8,5%. Недавно в Минтруда сообщили, что за 10 месяцев этого года казахстанцам выплатили 8,4 млрд тенге по случаю потери кормильца. Введение обязательных пенсионных взносов работодателей отложат на год Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Две соцвыплаты в Казахстане проиндексируют с 2023 года
Их размер увеличат на 8,5%.
Уральских родителей возмутили поборы в школе
Уральских родителей возмутили поборы в школе
Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительстве. Согласно документу, с первого января 2023 года выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца вырастут на 8,5%. Недавно в Минтруда сообщили, что за 10 месяцев этого года казахстанцам выплатили 8,4 млрд тенге по случаю потери кормильца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
выплаты

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