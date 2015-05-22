Две сотни предприятий ЗКО посчитали недобросовестными поставщиками госуслуг

Об этом сегодня, 22 мая, рассказали на очередном совещании в палате предпринимателей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В обсуждении данного вопроса активно приняли участие предприниматели и представители нескольких банков. - За прошлый год в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО поступило 745 исковых заявлений о признании недобросовестным участником государственных закупок, за 1 квартал текущего года - 249 исковых заявлений, - ознакомила с цифрами собравшихся судья специализированного межрайонного экономического суда ЗКО Любовь КОРСАКОВА. - Из поступивших дел в прошло