Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Две сотни предприятий ЗКО посчитали недобросовестными поставщиками госуслуг

Об этом сегодня, 22 мая, рассказали на очередном совещании в палате предпринимателей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В обсуждении данного вопроса активно приняли участие предприниматели и представители нескольких банков. - За прошлый год в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО поступило 745 исковых заявлений о признании недобросовестным участником государственных закупок, за 1 квартал текущего года - 249 исковых заявлений, - ознакомила с цифрами собравшихся судья специализированного межрайонного экономического суда ЗКО Любовь КОРСАКОВА. - Из поступивших дел в прошло
Marat
Две сотни предприятий ЗКО посчитали недобросовестными поставщиками госуслуг
Об этом сегодня, 22 мая, рассказали на очередном совещании в палате предпринимателей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_2099
IMG_2099
 В обсуждении данного вопроса активно приняли участие предприниматели и представители нескольких банков. - За прошлый год в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО поступило 745 исковых заявлений о признании недобросовестным участником государственных закупок, за 1 квартал текущего года - 249 исковых заявлений, - ознакомила с цифрами собравшихся судья специализированного межрайонного экономического суда ЗКО Любовь КОРСАКОВА. - Из поступивших дел в прошлом году большая часть дел окончена с вынесением решения об удовлетворении иска. В 2015 году по 203 гражданским делам требования истцов удовлетворены, 46 гражданских дел рассмотрено с отказом в иске. Хочу отметить, что в соответствии с п.9 ст.31 закона о государственных закупках заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений подписывает и направляет потенциальному поставщику, предложившему наименьшее ценовое предложение, проект договора о государственных закупках. Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение либо определенным победителем в соответствии с ч.3 п. 3 настоящей статьи и представлен заказчику в течение семи рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках. Со слов судьи, во многих случаях потенциальные поставщики нарушают сроки подписания договора, либо направляют письма об отказе от заключения договора, либо вовсе игнорируют и не выходят на связь с заказчиком. В связи с чем заказчик направляет в суд иски о признании данного поставщика недобросовестным участником государственных закупок как уклонившегося от заключения договора. После заключения договора поставщик должен принять все необходимые меры для исполнения данных обязательств. В случае нарушения сроков поставки, услуг, работ заказчик обязан предъявить иск о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок за неисполнение договорных обязательств либо за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Еще одним из вопросов стала доступность, а вернее недоступность для потребителей некоторых банков и торговых домов. Сотрудники сразу трех банков обратились за помощью в палату предпринимателей. Так, на пересечении улиц Мухита и Молдагуловой в районе центрального рынка расположены филиалы ДБ АО «Сбербанк России», АО «Банк Центр Кредит» и «Forte Bank» и несколько торговых домов, парковка возле которых практически невозможна из-за одностороннего движения. Со слов предпринимателей они уже не раз обращались за помощью в городской акимат, где им вежливо отказывали, ссылаясь на технические ограничения. - Мы обращаемся за помощью в палату предпринимателей в надежде, что хотя бы это сдвинет дело с мертвой точки, - сказал представитель филиала АО «Forte Bank». - Наши клиенты не могут припарковаться возле наших банков, что, соответственно, сказывается на нашей работе. Со слов руководителя палаты предпринимателей, этот вопрос будет взят на заметку и рассмотрен в ближайшее время.
госзакупки палата предпринимателей

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article