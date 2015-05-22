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Социум

Не вымогать подарки от выпускников посоветовал Ногаев учителям

На совещании по вопросам образования сегодня, 22 мая, аким ЗКО поднял вопрос о подарках и выпускных балах. Фото из архива "МГ" - Обратите большое внимание на выпускные вечера! Запрещено вымогать у детей подарки, это касается и классных руководителей - это прямая работа преподавателей. Нет лучшей награды учителю, чем когда спустя время ученик, окончив вуз, найдет его и скажет ему спасибо за полученные знания, которые ему пригодились в жизни и благодаря которым он достиг чего-то, это самая большая благодарность учителю, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к директорам школ и руководителям
Дана Рахметова
Не вымогать подарки от выпускников посоветовал Ногаев учителям
На совещании по вопросам образования сегодня, 22 мая, аким ЗКО поднял вопрос о подарках и выпускных балах.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - Обратите большое внимание на выпускные вечера! Запрещено вымогать у детей подарки, это касается и классных руководителей - это прямая работа преподавателей. Нет лучшей награды учителю, чем когда спустя время ученик, окончив вуз, найдет его и скажет ему спасибо за полученные знания, которые ему пригодились в жизни и благодаря которым он достиг чего-то, это самая большая благодарность учителю, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к директорам школ и руководителям управлений и отделов образования. Также Ногаев потребовал не закатывать пиры, большие вечеринки по случаю выпускного. - В школе на это вообще запрещено собирать деньги. Детей воспитывайте и прививайте, чтобы они с начальных классов понимали, что люди отличаются друг от друга не по вещам и предметам быта, людей отличает характер, каждый из них личность. Что скрывать, родители сегодня на все идут во время выпускного ради своего чада, берут большие кредиты, чтобы купить платье или костюм на выпускной. Нужно отходить от этого, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ.
подарки

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