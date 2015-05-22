Не вымогать подарки от выпускников посоветовал Ногаев учителям

На совещании по вопросам образования сегодня, 22 мая, аким ЗКО поднял вопрос о подарках и выпускных балах. Фото из архива "МГ" - Обратите большое внимание на выпускные вечера! Запрещено вымогать у детей подарки, это касается и классных руководителей - это прямая работа преподавателей. Нет лучшей награды учителю, чем когда спустя время ученик, окончив вуз, найдет его и скажет ему спасибо за полученные знания, которые ему пригодились в жизни и благодаря которым он достиг чего-то, это самая большая благодарность учителю, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к директорам школ и руководителям