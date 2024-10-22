Сотни жителей ЗКО пожаловались на отказ в оказании медпомощи

Наибольшее количество жалоб от жителей ЗКО поступило на медорганизации первичной медико-санитарной помощи.

Как рассказала директор филиала по Западно-Казахстанской области некоммерческого акционерного общества Фонд социального медицинского страхования Сандугаш Болысбекова, с начала 2024 года в филиале Фонда зарегистрировали более 1585 обращений от населения, из них 712 жалоб.

— 271 жалобу заявители отозвали в связи с проработкой их вопросов медицинскими организациями. Только в 46 случаях жалобы направили на внеплановый мониторинг. Наибольшее количество жалоб населения приходится на медорганизации первичной медико-санитарной помощи, — пояснила Сандугаш Болысбекова.

Спикер перечислила, что основная доля жалоб (79% или 563) составляют следующие четыре категории:

240 жалоб на некачественное оказание медицинской помощи;

199 жалоб на отказ в оказании медицинской помощи;

68 жалоб на длительное ожидание медицинских услуг;

56 жалоб на отказ в выдаче и/или отсутствие лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.

Отмечается, что жители области стали чаще обращаться в Фонд, в частности контакт-центр 1414 и через мобильное приложение «Qoldau 24/7».