Сотни жителей ЗКО пожаловались на отказ в оказании медпомощи

Как рассказала директор филиала по Западно-Казахстанской области некоммерческого акционерного общества Фонд социального медицинского страхования Сандугаш Болысбекова, с начала 2024 года в филиале Фонда зарегистрировали более 1585 обращений от населения, из них 712 жалоб.
— 271 жалобу заявители отозвали в связи с проработкой их вопросов медицинскими организациями. Только в 46 случаях жалобы направили на внеплановый мониторинг. Наибольшее количество жалоб населения приходится на медорганизации первичной медико-санитарной помощи, — пояснила Сандугаш Болысбекова.
Спикер перечислила, что основная доля жалоб (79% или 563) составляют следующие четыре категории:
- 240 жалоб на некачественное оказание медицинской помощи;
- 199 жалоб на отказ в оказании медицинской помощи;
- 68 жалоб на длительное ожидание медицинских услуг;
- 56 жалоб на отказ в выдаче и/или отсутствие лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.
Отмечается, что жители области стали чаще обращаться в Фонд, в частности контакт-центр 1414 и через мобильное приложение «Qoldau 24/7».