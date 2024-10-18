Почти 19 млрд тенге перечислили жители ЗКО в ФСМС

С момента внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, то есть с первого июля 2017 года по сентябрь 2024 года, в Фонд социального медицинского страхования общая сумма поступлений от жителей ЗКО составила более 88,6 миллиарда тенге. Об этом рассказала директор филиала по Западно-Казахстанской области некоммерческого акционерного общества Фонд социального медицинского страхования Сандугаш Болысбекова в ходе брифинга.

— С января по сентябрь этого года общая сумма поступлений от жителей нашей области составила более 18,8 миллиарда тенге. Основная часть поступлений, а именно свыше 10,2 миллиарда тенге, поступила от работодателей, остальные 8,6 миллиарда тенге — это взносы работников, индивидуальных предпринимателей, самостоятельных плательщиков и тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера, — пояснила Сандугаш Болысбекова.

По её словам, численность прикрепленного населения по области по состоянию на первое октября 2024 года составила 696 886 человек (по данным ИС «РПН»). Согласно данным базы «Сақтандыру», количество застрахованных в области составляет 565 341 человек, что соответствует 81%.