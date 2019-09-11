Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе проведения несанкционированного обыска в салоне обнаружили и изъяли 2 дорожные сумки, в которых находилось по одному мешку, обмотанные скотчем, с содержимым веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось марихуаной, ее вес 27 килограммов. Полицейские начали досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". ujcFE6-wqMc Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.