По словам старшего инспектора УИП МПС Абайского ОП г. Уральск Джамили АУБЕКЕРОВОЙ, в этом году было наказано больше двух тысяч продавцов. - Беседы с продавцами стихийных рынков дают положительный результат, но они носят лишь кратковременный характер. Торговцы, когда видят полицейских, сворачивают свой товар, а когда те уходят, снова раскладывают свою продукцию. Ликвидация стихийных рынков возможна, если торгующим предоставят места по дифференцированным ценам, на примере рынков города Актобе, а не фиксированные ставки местных рынков, - пояснила старший инспектор УИП МПС Абайского ОП Джамиля АУБЕКЕРОВА. Продавцы говорят то же самое. Аренда на рынках города слишком высока, особенно она не под силу тем, кто торгует мелким товаром: медом, домашними соленьями или кисломолочными продуктами. Поэтому менять место торговли таким продавцам просто не выгодно, хотя они понимают, что торговать на улице – незаконно. - Акимат нам место не дает под торговлю. Мы торгуем своей продукцией. Я уже третий год хочу в акимат к замакиму. Место выделяют, но позже выясняется что оно кому-то принадлежит. На рынке аренда места составляет 30 тысяч тенге. Если я эти деньги отдам, что мне тогда останется? - возмущается продавец Владимир Иванович. Полицейские заявляют, что работа по ликвидации стихийных рынков будет продолжена. И предлагают дать полномочия сотрудникам управления по защите прав потребителей и налоговой инспекции, чтобы они также воздействовали на уличных торговцев.