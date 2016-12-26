Главную новогоднюю елку области зажгли в "Салтанат Сарайы". В праздничном мероприятии приняли участие 350 детей - дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, одаренные дети, победители различных предметных олимпиад. От каждого района Атырауской области на елку приехали по 20-25 детей. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в пресс-службе областного акимата, на каждого ребенка было выделено по 85 тысяч тенге. На эти средства купили зимнюю одежду, школьные принадлежности, сладости. Кроме того, для юных гостей президентской елки был накрыт сладкий стол. Праздничная программа в этом году отличилась пестротой костюмов, профессиональными театральными постановками, разнообразием актеров и сюжетных линий. Лейтмотивом стали знаменательные даты - 25-летие независимости Казахстана и проведение в столице международной выставки "ЭКСПО". Кульминацией праздника стало видео поздравление президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, а также праздничная дискотека с участием акимов города и области - Серика ШАПКЕНОВА и Нурлана НОГАЕВА. tpYsVLZqLHQ