Сегодня, 26 декабря, в казахском драматическом театре прошла президентская елка. Как рассказала главный специалист управления образования ЗКО Баян НИТАЛИЕВА, 126 детей приехали из районов, 20 - воспитанники детского дома, 15 - ученики спецшкол для детей с ограниченными возможностями, 9 - из областных школ и 24 - из школ города. - В этом году президентскую елку посетили 180 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Здесь дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также ученики, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни, - пояснила Баян НИТАЛИЕВА. В этом году помимо сладких подарков дети получат зимнюю одежду и обувь, а также спортивные костюмы. На покупку одного такого подарка было потрачено 80 тысяч тенге. - Дети из районов приехали в Уральск 25 декабря. Сегодня, по приезду в гостиницу ученики найдут в комнатах свои подарки, - отметила главный специалист облОО. Для детишек актеры театра показали сказочное представление с участием главных персонажей Нового года - Деда Мороза и Снегурочки.