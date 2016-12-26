26 декабря 2016 года с 18:00 до 19:00 часов на новой площади будет торжественное зажжение главной елки города с участием руководства области и города Уральска. Также будет проведен концерт творческих коллективов города. Стоит отметить, что одновременно с зажжением главной елки также зажгутся огни на елках еще в четырех местах: на площади Абая, в сквере "Лепесток", на новой набережной и в поселке Зачаганск.