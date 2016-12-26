Более одного миллиона тенге получит сестра убитого, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor smus (1) Сегодня, 26 декабря, специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор подсудимому Сергею АХМЕТЖАНОВУ, обвинявшемуся по статье 99 "Убийство". По материалам дела, в середине июля 2016 года Ахметжанов вместе со своей сожительницей Баско находился в дачном домике садоводческого общества "Вишенка", куда и пришли в гости его мать Ахметжанова со своим сожителем Сахненко. Они вместе начали распивать спиртное, после чего между Ахметжановым и Сахненко возникла ссора из-за матери Ахметжанова. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Ахметжанов нанес беспорядочные удары ножом в Сахненко, вынес тело во двор, выкинул тело в колодец и забетонировал его. prigovor smus (3) Ажметжанова и Баско не заявляли об убийстве в полицию из-за угроз Ахметжанова. Вину Ахметжанов признал частично. Суд признал Ахметжанова виновным в совершении преступления по статье 99 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд вынес решение взыскать с Ахметжанова моральный вред в размере 1,3 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу. prigovor smus (2) Напомним, сестра погибшего обращалась с заявлениями, что следствие ведется поверхностно. У нее осталось много вопросов к следователям, на которые никто не отвечает. - Почему родных Ахметжанова не привлекли за сокрытие или пособничество преступлению? Почему орудие преступления не найдено? Хотя сам Ахметжанов указал, что выбросил нож в туалет, - рассказала Светлана САХНЕНКО. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  