Сегодня, 26 декабря, специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор подсудимому Сергею АХМЕТЖАНОВУ, обвинявшемуся по статье 99 "Убийство". По материалам дела, в середине июля 2016 года Ахметжанов вместе со своей сожительницей Баско находился в дачном домике садоводческого общества "Вишенка", куда и пришли в гости его мать Ахметжанова со своим сожителем Сахненко. Они вместе начали распивать спиртное, после чего между Ахметжановым и Сахненко возникла ссора из-за матери Ахметжанова. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Ахметжанов нанес беспорядочные удары ножом в Сахненко, вынес тело во двор, выкинул тело в колодец и забетонировал его.Ажметжанова и Баско не заявляли об убийстве в полицию из-за угроз Ахметжанова. Вину Ахметжанов признал частично. Суд признал Ахметжанова виновным в совершении преступления по статье 99 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд вынес решение взыскать с Ахметжанова моральный вред в размере 1,3 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу.Напомним, сестра погибшего обращалась с заявлениями, что следствие ведется поверхностно. У нее осталось много вопросов к следователям, на которые никто не отвечает. - Почему родных Ахметжанова не привлекли за сокрытие или пособничество преступлению? Почему орудие преступления не найдено? Хотя сам Ахметжанов указал, что выбросил нож в туалет, - рассказала Светлана САХНЕНКО.