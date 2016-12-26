Осторожно, колея!

Не первый раз был свидетелем того, как автомобили вылетают с колеи в арык, некоторых выбрасывают на встречную полосу. Почему каждый год одно и тоже? Почему люди должны страдать от бездействия местных властей? Выезжая на дорогу, нужно испытать немалый шок, чтоб доехать с пункта "А" в пункт "Б". Такая же ситуация была лет 10 тому назад, а на дворе уже 2017 год, а ничего не поменялось. Объясните нам жителям г. Аксая откуда в городе колея???