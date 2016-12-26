иллюстративное фото с сайта pkzsk.info Об этом журналистам рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ в ходе брифинга в региональном филиале Службы центральных коммуникаций. В настоящее время в городском отделе образования в очереди за местом в детские сады стоят 12 327 маленьких жителей Атырау. Как заверил градоначальник, уже в скором времени проблема нехватки дошкольных учреждений будет разрешена. - В настоящее время мы разрабатываем проектно-сметную документацию 20 детских садиков в общей сложности на 5 тысяч мест. Данные объекты будут построены на условиях государственно-частного партнерства. Спонсоров на эти цели мы привлекаем, рассказал Серик ШАПКЕНОВ. Отметим, что уже в новом году будут сданы в эксплуатацию сразу три объекта, построенные и реконструированные на условиях ГЧП: новая больница на 250 человек в микрорайоне Оркен, детский сад в микрорайоне Балыкшы на 160 мест, а также семейно-врачебная амбулатория в селе Аксай.