Иллюстративное фото из архива "МГ" На протяжении нескольких дней уральцам по WhatsApp приходят голосовые сообщения, где неизвестные рассказывают о массовом заражении гриппом после употребления в пищу мандаринов. В сообщении говорится, что на сегодняшний день в инфекционную больницу поступило более 40 человек, большинство из них дети. Директор городcкого департамента по защите прав потребителей Мадениет ТАНАУОВ информацию не подтвердил, сказав, что это все ложная информация. По словам директора областной инфекционной больницы Надии АХМЕТОВОЙ, на сегодняшний день в их стационаре находятся 23 человека с диагнозом ОРВИ, но это никак не связано с рассылкой в мессенджере.