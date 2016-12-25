24-25 декабря на рынке "Сарайшык", который расположен в микрорайоне Нурсая, местные власти решили провести предновогоднюю ярмарку сельскохозяйственной продукции. Неимоверно длинные очереди выстроились за яйцами ТОО "Алмалы Кус". Цена для среднестатистического жителя нефтяной столицы оказалась более чем привлекательной- 240 тенге за десяток 1 сорта. Отметим, что в супермаркетах подобных цен уже нет давно. 260-300 тенге за десяток - такова средняя цена на яйца в магазинах. Отметим, что большие неудобства испытывают покупатели на автомобилях, которых в выходные дни немало. Парковочную площадку возле ярмарки сократили вдвое, оставив доступными только одни ворота, которые являются въездом и выездом одновременно. В результате, въезжающие автомобили нос к носу сталкиваются с покидающими рынок, что создает массу трудностей.