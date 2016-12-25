Два несчастных случая произошли в разное время и в разных частях города. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в отделении реанимации, один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в больнице, не приходя в сознание. - Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии. У мужчины 1987 года рождения закрытая черепно-мозговая травма и открытая травма голеностопного сустава. Он был доставлен к нам состоянии алкогольного опьянения, - сообщил дежурный врач. - Его состояние оценивается как тяжелое.