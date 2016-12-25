Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, мужчина работал в системе противопожарной службы в звании прапорщика и приказом ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» был уволен в запас с должности водителя противопожарных машин из органов противопожарной службы по достижении предельного возраста пребывания на службе. На момент увольнения его общий трудовой стаж составил 25 лет, из них в органах государственной противопожарной службы 13 лет 6 месяцев. Однако при увольнении ему было отказано в назначении пенсии. - Решением суда №2 Уральска ЗКО от 10.11.2016 года иск гражданина был удовлетворен частично, действия ГУ «ДВД по ЗКО» в части отказа в назначении пенсионных выплат были признаны незаконными, в остальной части суд оставил иск без удовлетворения. Не соглашаясь с решением суда, представитель ДВД ЗКО обратился с апелляционной жалобой об отмене решения суда в части удовлетворении иска, вынесении нового решения и отказа в удовлетворении иска, - сообщили в пресс-службе. – Между тем, судебная коллегия по гражданским делам признала судебный акт суда первой инстанции законным и обоснованным, соответствующим действующему законодательству. Постановление суда вступило в законную силу.