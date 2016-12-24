По сообщению пользователя, ДТП с участием "ГАЗели" произошло примерно в обеденное время. От сильного удара микроавтобус откинуло в сторону ограждения. В результате чего "ГАЗель" снесла металлическое сооружение и чуть не сорвалась вниз с двухметровой высоты. По счастливой случайности водителю удалось удержать равновесие и предотвратить несчастный случай. Пресс-служба ДВД данный инцидент пока не комментирует. Начальник местной городской полиции Ерлан БИГАМБАЕВ отказался прокомментировать происшествие. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.