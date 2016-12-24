Как рассказал Серик ШАПКЕНОВ, в данное время городской акимат занимается инвентаризацией земельных участков, с целью выявить те из них которые не используются по назначению. - Городской маслихат принял постановление согласно которому владельцу участка который не использует землю по назначению налог будет начисляться в десятикратном размере, - сообщил Шапкенов. – В ходе инвентаризации нами было выявлено 160 земельных участков которые не используются по назначению – для принятия мер в соответствующие органы были направлены документы 126 владельцев. Также, в ходе брифинга градоначальник назвал сумму компенсации выплаченной людям пострадавшим от ЧС в 2016 году. - Из специального резерва местного исполнительного органа 119 семьям пострадавшим от природных и техногенных ЧС было выплачено 65 миллионов 492 тысячи тенге, - рассказал аким. – Помимо этого к 25-летию Независимости две тысячи жителей города из малообеспеченных семей с низким уровнем дохода получат единовременную помощь в размере 25 тысяч тенге, на эти цели из местного бюджета было выделено 50 миллионов тенге. Аким города отметил что в 2017 году в Атырау запланировано строительство стадиона легкой атлетики в Томарлы, а также 4 футбольных поля в городской черте.