Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz Депутаты городского маслихата рассмотрели бюджет Уральска на ближайшие три года. По словам руководителя отдела экономики и бюджетного планирования г.Уральск Бибигуль НИЕТКАЛИЕВОЙ, планируемый бюджет города на 2017 год составляет 21 887 584 тысяч тенге, на 2018 год - 20 776 991 тысяч тенге, на 2019 год - 21 355 237 тысяч тенге. Как стало известно, из бюджета на следующий год 2 млрд 955 млн тенге будут направлены на заработную плату по новой системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими и работников казенных предприятий. Еще 93,6 млн тенге выделены на увеличение зарплат госслужащих корпуса «Б» на 30% . По словам Бибигуль НИЕТКАЛИЕВОЙ, отделу образования предусмотрены средства в размере 10 млрд 452 млн тенге, порядка 465 млн выделено отделу культуры и развития языков, 1,3 млрд тенге - городскому отделу занятости и соцпрограмм. 250 млн направлено в отдел физической культуры и спорта, порядка 52 млн тенге - в городской отдел внутренней политики, 502,9 млн тенге – в отдел финансов, 41,6 млн тенге - в отдел ветеринарии. 1,8 млрд тенге направлено отделу строительства г.Уральск. Эти средства, как стало известно, пойдут на разработку сразу нескольких ПСД для строительства одного 9-этажного домов поселке Зачаганск между Атырауской и Саратовской трассами, а также двух многоэтажек в Северо-Восточной части города. Кроме того, начнутся земляные работы по отведению талых вод в поселке Деркул, разработка ПСД для электрификации домов в Северо-восточной части города, разработка ПСД для водоснабжения поселка Ветелки и многое другое. Еще 1,2 млрд и 1,9 млрд тенге будут направлены в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог и отдел ЖКХ соответственно.