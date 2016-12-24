По словам градоначальника, в 2016 году в Атырау в общей сложности было заасфальтировано 95 километров дорог в городе и прилегающих к нему сельских округах. - В 2017 году мы будем повышать данный показатель, так как наличие должной инфраструктуры является одним из основополагающих факторов развития города, - сообщил Серик ШАПКЕНОВ. – В следующем году мы планируем заасфальтировать дороги на 311 улицах 30 населенных пунктов в пригороде Атырау. Общая протяженность строительства составит 249,8 километров. Помимо этого, по словам Шапкенова по поручению акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА в 2016 году из местного бюджета были выделены средства для оснащения школ компьютерами и школьной мебелью. - На эти цели было выделено 662 миллиона тенге, раньше сумма выделяемая на обновление школьного инвентаря была гораздо ниже, - объяснил аким. – В настоящее время школы города обеспечиваются досками, партами, компьютерами и химическими лабораториями. В 8 школах города идет строительство пристроек для школьных столовых. Также, по словам Серика ШАПКЕНОВА в 2017 году планируется завершение строительства двух школ на 624 места в микрорайоне Нурсая, школы в сельском округе Акжайык на 120 мест, детских садов на 280 мест в сельских округах Еркинкала и Бирлик, а также начало строительства новой школы на 300 мест в сельском округе Ракуша за счет средств компании NCOC.