После долгих ожиданий сегодня открылась многопрофильная больница, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». bolnica1 Сегодня, 24 декабря, в микрорайоне Астана была открыта новая многопрофильная больница на 300 коек. Площадь ее составила более 50 тысяч квадратных метров. Строительство больницы началось в 2012 году. С открытием медучреждения медицинских работников и простых горожан поздравил аким области. - Очень большое внимание уделяется здравоохранению. Для сравнения: в 1993 году бюджет здравоохранения нашей области был 24 миллиона тенге, по итогам нынешнего года порядка 28 миллиардов тенге, то есть бюджет увеличился в 1020 раз. Сегодня мы сдаем в эксплуатацию новую больницу, оснащенную всем необходимым оборудованием, в том числе томографом. В следующем году закупим ангиограф. Сейчас делается очень многое, чтобы наши граждане не ездили куда-то за лечением, а получали его здесь. Только в этом году для здравоохранения было закуплено 60 машин на сумму 471 млн тенге, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что в новой больнице будут работать порядка 200 врачей. Напомним, строительство новой больницы в Уральске началось в 2012 году. На ее строительство было выделено порядка 8,2 млрд тенге из республиканского бюджета. Открытие больницы откладывалось несколько раз.  Кроме того, сегодня здравоохранение ЗКО пополнилось 21 автомобилями скорой помощи. 15 из них - реанимобили, часть из которых будут работать в районах, а часть - в городе. А также 6 «УАЗов» было выделено для сельских населенных пунктов. bolnica4 bolnica3 bolnica2 bolnica   Фото Медета МЕДРЕСОВА