Конструкцию главной новогодней красавицы Атырау устанавливали в течение нескольких дней. В этом году елку решили поставить на прежнем месте на площади Исатая-Махамбета. Однако по сравнению с прошлыми годами, символ нового года отличается особо пышными размерами и оригинальным убранством. Жители города уже успели оценить круглые святящиеся узоры, напоминающие миниатюры шанырака.