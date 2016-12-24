Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой помощника прокурора ЗКО Адила АХМУЛДИНА. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, из 888 осужденных, подпадающих под амнистию, 145 находятся в местах лишения свободы, а оставшиеся 743 состоят на учете в службе пробации. Впрочем, как заявили в прокуратуре, на свободу по амнистии выйдут только осужденные за нетяжкие преступления, другим сократят срок. - Если человек осужден за тяжкое преступление, а также относится к социально-уязвимым слоям населения, к примеру, несовершеннолетний, беременная женщина, женщина, имеющая несовершеннолетних детей, а также мужчины, являющиеся единственными родителями, то им остаток наказания сокращается наполовину. Если же осужденный не входит в эту группу, то им наказание сокращается всего лишь на одну четверть, - рассказал Адил АХМУЛДИН. Как стало известно, в ЗКО функционируют 3 учреждения уголовно-исполнительной системы и действуют 17 служб пробации, 15 изоляторов временного содержания, 2 специальных приемника для административно-арестованных. С начала года прокурорами было выявлено свыше пятисот нарушений законности, по которым к ответственности привлечено 107 должностных лиц. Надзорным ведомством принесено 8 протестов на незаконные решения и действия сотрудников УИС.