Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, из 888 осужденных, подпадающих под амнистию, 145 находятся в местах лишения свободы, а оставшиеся 743 состоят на учете в службе пробации. Впрочем, как заявили в прокуратуре, на свободу по амнистии выйдут только осужденные за нетяжкие преступления, другим сократят срок. - Если человек осужден за тяжкое преступление, а также относится к социально-уязвимым слоям населения, к примеру, несовершеннолетний, беременная женщина, женщина, имеющая несовершеннолетних детей, а также мужчины, являющиеся единственными родителями, то им остаток наказания сокращается наполовину. Если же осужденный не входит в эту группу, то им наказание сокращается всего лишь на одну четверть, - рассказал Адил АХМУЛДИН. Как стало известно, в ЗКО функционируют 3 учреждения уголовно-исполнительной системы и действуют 17 служб пробации, 15 изоляторов временного содержания, 2 специальных приемника для административно-арестованных. С начала года прокурорами было выявлено свыше пятисот нарушений законности, по которым к ответственности привлечено 107 должностных лиц. Надзорным ведомством принесено 8 протестов на незаконные решения и действия сотрудников УИС.