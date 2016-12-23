Иллюстративное фото с сайта mn.ru Накануне новогодних праздников сотрудники управления адмполиции и ДЧС начали проводить рейд по соблюдению порядка при хранении, учете, перевозке, ввозе и реализации пиротехнических изделий. Из оборота изымается не сертифицированная пиротехническая продукция, а также устанавливаются лица, занимающихся их оптовыми поставками и незаконной торговлей. - При выявлении фактов незаконной реализации и использования пиротехнических изделий нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье 436 КоАП РК - "Стрельба из огнестрельного, газового оружия, запуск пиротехнических веществ и изделий в населенных пунктах, нарушающих покой физических лиц" и по статье 196 - "Незаконная торговля товарами и иными предметами". Штраф предусматривает наказание в размере 10 МРП или 21210 тенге, - сообщили в управлении административной полиции ДВД ЗКО.