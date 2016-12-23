Иллюстративное фото из архива "МГ" Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет по улице Ихсанова 28-29 декабря с 9 до 16 часов. Там будут представлены продукты питания местных производителей и мясная продукция. Ожидается, что в ярмарке примут участие товаропроизводители города и районов, крестьянские хозяйства и перерабатывающие предприятия, которые будут реализовывать товар по цене ниже рыночных на 25-30%. Места для продажи товаров будут представляться совершенно бесплатно. Стоит отметить, что 28 и 29 декабря улица Ихсанова от проспекта Достык до улицы Курмангазы будет закрыта для движения транспортных средств.