Заместителя акима Махамбетского района Малика АМАНОВА, попросившего начальника районной МПС вмешаться в конфликт между водителем трактора и дорожными полицейскими, понизили в должности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". протокол Соответствующее письмо об этом было решено направить на имя акима Махамбетского района по итогам заседания Совета по этике в акимате Атырауской области. Отметим, что вопрос неэтичного поведения госслужащего был вынесен на обсуждение членами Совета на повестку. Об этом говорится на официальной станице в социальной сети департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области. - Своими действиями заместитель акима Махамбетского района дал повод для критики со стороны общества, что негативно сказалось на имидже всего государственного аппарата области, - говорится в сообщении. Напомним, что в начале декабря широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором начальник районной МПС Нурлыбек ДОСКАИРОВ вырвал из рук сотрудников полиции протокол и уничтожил его, сопровождая действия нецензурной бранью. Во время этого присутствовал и заместитель акима Махамбетского района Малик АМАНОВ. Как он потом рассказал, водитель трактора, которого полицейские остановили из-за отсутствующего госномера, позвонил ему и попросил помочь. Замакима в свою очередь решил проконсультироваться с начальником МПС. Что из этого вышло, видела вся страна. О том, получил ли какое-либо взыскание главный герой ролика - начальник МПС, не сообщается. ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику! -qlfWUfyxow Ерлан ОМАРОВ