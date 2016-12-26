Иллюстративное фото с сайта Business.ua Женщина обратилась в Индерский районный суд с исковым заявлением о расторжении брака. При этом супруга указала, что ее муж является примерным семьянином, имеет постоянное место работы, однако регулярно просит жену отчитываться о семейных расходах. оказалось, что на этой почве между супругами часто вспыхивают скандалы. - В ходе рассмотрения дела ответчик, признав иск, попросил прощение у жены за свои действия. Супруги помирились путем медиации и затем вместе покинули зал суда, - сообщили в пресс-службе районного суда. Определением суда дело прекращено, так и не вступив в законную силу.