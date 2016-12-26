фото с сайта Ярновости Мошенники публикуют объявления о продаже чего-либо, заинтересовавшиеся люди им звонят, те входят в доверие, дают им номер киви-кошелька или номер банковской карты и просят отправить деньги. В таких случаях полицейские настоятельно рекомендуют этого не делать. Вид мошенничества через интернет в Уральске стал набирать популярность около 4 месяцев назад. Если раньше мошенники звонили по телефону, и сообщали звонившему, что их родственник в беде, и для того, чтобы ему помощь, необходимо прислать деньги, то теперь злоумышленники "работают" по-другому. - Хотелось бы оградить людей от таких фактов мошенничества. Если вы что-то покупаете на сайтах в другом городе, все тщательно проверяйте, вслепую деньги не переводите, - советует начальник отделения криминальной полиции Абайского ОП г. Уральск Бижан ТУРЕМУРАТОВ. Бывают случаи, когда мошенники орудуют и в социальных сетях. Жительница Уральска, пожелавшая остаться неизвестной, познакомилась с мужчиной на сайте «Одноклассники», тот решил сделать женщине подарок, и прислал его на почту. Когда женщина пришла его забирать, выяснилось, что нужно заплатить страховку, а для этого необходимо было зарегистрировать через киви-кошелек и положить деньги на счет. - Данный факт, конечно, меня насторожил, я решила проверить, есть ли вообще такая фирма в Казахстане. Оказалось, что такой фирмы нет, я написала ему, что не могу направить деньги, потому что нет такой фирмы. И все, после этого он перестал мне писать, и все разговоры о возможной женитьбе и детях прекратились, - говорит женщина. Полицейские настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными при обращении с денежными средствами.