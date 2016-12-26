Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК опроверг слухи, распространяемые в месенджере WhatsApp о зараженных мандаринах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 95946965_2979398_mandarin Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, который входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит воздушно капельным путем при чихании, кашле, насморке. Заболевание не передаются пищевым путем. Пищевые продукты, в том числе мандарины, не являются источником и фактором передачи гриппа, с связи с чем употребление их не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом. В Комитете сообщили, что в республике регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. С начала эпидемического сезона в республике зарегистрировано более 200 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 489 случаев гриппа, из них 6319 случаев ОРВИ зарегистрировано за последние три дня. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (66,2%), на беременных приходится 3,5%. В текущем эпидемическом сезоне отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа А (Н3) и типа В. Также заболеваемость ОРВИ связана с вирусами не гриппозной этиологии, такими как РС вирус, аденовирус, риновирус, бокавирус, парагрипп, метапневмовирус и др. Напомним, ранее департамент по защите прав потребителей Уральска и руководство инфекционной больницы назвали рассылку записи о заражении гриппом от цитрусовых ложной.  