Сегодня, 26 декабря, с самого утра неравнодушные люди несут цветы и свечи к консульству. Самолет ТУ-154 Министерства обороны Российской Федерации упал в Черное море утром 25 декабря.В момент крушения на борту находились 92 человека. Из них 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них три бригады СМИ, а также певцы и танцоры ансамбля имени Александрова.