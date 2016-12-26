Жители Уральска несут цветы к генеральному консульству Российской Федерации, чтобы выразить соболезнование в связи с крушением самолета ТУ-154, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2016-12-26 at 15.18.58 Сегодня, 26 декабря, с самого утра неравнодушные люди несут цветы и свечи к консульству. Самолет ТУ-154 Министерства обороны Российской Федерации упал в Черное море утром 25 декабря.В момент крушения на борту находились 92 человека. Из них 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них три бригады СМИ, а также певцы и танцоры ансамбля имени Александрова. WhatsApp Image 2016-12-26 at 15.18.50 WhatsApp Image 2016-12-26 at 15.18.46 WhatsApp Image 2016-12-26 at 15.18.42 WhatsApp Image 2016-12-26 at 15.18.38 Фото Медета МЕДРЕСОВА