В Атырауском городском суде рассмотрено гражданское дело по заявлению пенсионера к ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" о признании действий незаконными и восстановлении в очереди на получение жилья. По материалам дела стало известно, что мужчина работал в правоохранительных органах с 1996 по 2014 год. В 2004 году он подал на заявление на получение квартиры в жилищную комиссию ДВД. В то время заявитель остро нуждался в жилье и был вынужден вместе с семьей снимать квартиру. Однако в этом году пожилой человек узнал, что его сняли с очереди на жилье по причине выхода на пенсию по старости. - Решением суда действие ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" в виде исключения пенсионера из очереди на получение жилья признано незаконным. В настоящее время заявитель восстановлен в очередь на получение жилья, - сообщили в пресс-службе Атырауского городского суда.