Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, после того, как участковому инспектору поступило сообщение о подозрительной иномарке в нескольких километрах от трассы Уральск-Атырау недалеко от поселка Оркен, трасса и все въезды в Уральск были перекрыты. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий около 11.00 часов полицейские задержали двоих мужчин, которые при виде полицейской машины пытались скрыться. Мужчины признались, где оставили свою машину "Тойоту Ленд Крузер Прадо", - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. - При осмотре их автомашины были обнаружены и изъяты разделанные четыре туши лошадей, которые были отстреляны ими в степи из незарегистрированного охотничья ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч. 3 УК РК "Кража". Задержанные водворены в ИВС.