Резонансное дело об изнасиловании шестилетней девочки передано на рассмотрение в Специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области сегодня. Следственные мероприятия закончены. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. f9c197cf-9a27-47b8-8476-57e6605accd3-800x600 - Деяния подозреваемого квалифицированы по пяти статьям Уголовного кодекса -125 ч.3 п.5, 121 ч.4, 120 ч.4, 99 ч.2 п.3,5,10,14, 296 ч.2 УК РК, - сообщили в суде. Уголовное дело объемом 11 томов рассмотрит судья Специализированного межрайонного уголовного суда Мангистауской области Азат ИЗБАСАРОВ.     6-летняя Виктория Минина скончалась 21 ноября в Астане в Центре матери и ребенка спустя 3 месяца после изнасилования. Все это время девочка пробыла в коме. Ольга КАРАСЕВА