Включить огни на елке приехал аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, который поздравил всех жителей и гостей города с наступающим Новым годом. Стоит отметить, что помимо ёлки на новой площади в одночасье зажглись еще четыре зеленых красавицы в поселке Зачаганск, в сквере "Лепесток", на новой набережной и на площади Абая. После торжественного зажжения огней на елке все присутствующие отправились кататься на каток, который в этом году появился на новой площади.