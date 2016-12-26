Торжественное зажжение зеленой красавицы состоялось сегодня, 26 декабря, на новой площади города в седьмом микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". elka   Включить огни на елке приехал аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, который поздравил всех жителей и гостей города с наступающим Новым годом. Стоит отметить, что помимо ёлки на новой площади в одночасье зажглись еще четыре зеленых красавицы в поселке Зачаганск, в сквере "Лепесток", на новой набережной и на площади Абая. После торжественного зажжения огней на елке все присутствующие отправились кататься на каток, который в этом году появился на новой площади. 859c8717-b3ea-4832-a279-656b37aa2d36 58574094-478d-4bba-b7d9-d8e596e89d31