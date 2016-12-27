Мы ждем вас по адресам: ул. Ихсанова, 135 (напротив ресторана «Звезда), Тел.: 31-00-31, 27-07-22, 8-777-421-31-04, 8-775-688-88-97. ул. Светлая, 43 (р-н Старого аэропорта). Тел.: 8-777-299-56-96. e-mail: [email protected]

Новогодний утренник прошел в уютном зале, украшенном мишурой и другой атрибутикой. В костюмах сказочных персонажей воспитатели и нянечки собрались с малышами около новогодней елочки.Здесь были и очаровательные цыплята - символ наступающего Нового года, Красные Шапочки и волк, Мальвина и принцессы и, конечно же, помощники Деда Мороза.Малыши с удовольствием водили хороводы вокруг елки и пели новогодние песени.Сказочные герои проводили различные конкурсы с ребятами. Например, символ уходящего года Обезьяна устроила конкурс «Кто быстрее нарядит елочку».Девочки в нарядных платьицах станцевали задорный танец с Красной Шапочкой и очаровательными курочками.А когда на празднике появились главные гости - Дед Мороз и Снегурочка, мальчишки и девчонки наперебой рассказывали им стихи про Новый год и получали от дедушки сладкие подарки.- Новогодний праздник, организованный воспитателями садика для наших малышей, мне очень понравился,- говорит многодетная мама Гульжан НОГАЕВА. – В этот садик две мои младшие дочки ходят сравнительно недавно. Воспитатели относятся к детям очень внимательно. Здесь постоянно проводятся интересные занятия в игровой форме с малышами, и воспитатели высылают фото и видео, как проводят время наши дети. Садик находится в удобном месте города - в центре. Есть видеонаблюдение и подъездные пути, что важно для нас, родителей. Очень рекомендую садик «Саби» и другим родителям, которые подыскивают детское дошкольное учреждение для своего ребенка.– Наш детский сад оборудован так, чтобы детям было тепло и уютно, интересно и безопасно, – говорит. – Группы в детском саду разновозрастные и малочисленные, таким образом, воспитатель не оставляет ни одного ребенка без должного внимания. Мы принимаем детишек от 1 года до 3,5 лет. Садик рассчитан на 80 детей. Работаем мы с 7 до 19 часов в будние дни. Также хотим поздравить всех жителей города с наступающим Новым годом и пожелать всем здоровья и семейного благополучия.