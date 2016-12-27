Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Как сообщили в областном штабе по борьбе с терроризмом, новые правила вводятся в действие с 1 января следующего года. Так, лицам, сообщившим информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, комитетом национальной безопасности РК выплачивается вознаграждение от 750 до 1000 МРП. - Имеющуюся информацию можно сообщать по круглосуточным бесплатным телефонам: 110 - дежурная часть ДКНБ по ЗКО, 102 - дежурная часть ДВД, 112 - дежурная часть ДЧС по ЗКО, - сообщили в оперативном штабе.