Иллюстративное фото из архива "МГ" Ремонтные работы будут проводиться с 10.00 часов до 17.00. Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", воду отключат в многоэтажных домах по адресу: проспект Достык 196/2, Т. Масина 65, 65/1, Батурина 44/1Б, 44/1, Х. Чурина 99/1, Самарская 95 и частного сектора: по улице Шевченко. Воды не будет также в двух детских садах - "Золотой петушок»" и "Акниет".