23 декабря в развлекательном комплексе «ELDIVINO» по инициативе администрации прошел благотворительный новогодний утренник для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и страдающими тяжелыми заболеваниями. ЕЛКА (3) На мероприятии присутствовали более 60 детей разных возрастов. Для деток была приготовлена праздничная шоу-программа, включающая работу аниматоров, Деда Мороза и Снегурочки, световое шоу, шоу мыльных пузырей от агентства Friday. Здесь был накрыт праздничный стол и каждый малыш получил сладкий новогодний подарок от Деда Мороза. Кроме сладких подарков администрация развлекательного комплекса «ELDIVINO» вручила деткам и личные презенты — мобильные телефоны, планшеты, игрушки и многое другое. ЕЛКА (1) - Это благотворительная ёлка! Мы хотим подарить немного улыбок и радости детям! — говорит управляющий РК «ELDIVINO» Жаксылык Саматов. ЕЛКА (2) - Мы хотели бы показать, что РК «ELDIVINO» - это не что-то запредельное или пафосное. Мы показываем нашу внутреннюю «кухню». Мы показываем наших сотрудников. Сегодня мы хотели подарить праздник детям с ограниченными возможностями совершенно безвозмездно. И это только один из шагов нашей работы, — добавил арт-менеджер комплекса Нурсултан Уразалиев. На правах рекламы.