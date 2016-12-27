На мероприятии присутствовали более 60 детей разных возрастов. Для деток была приготовлена праздничная шоу-программа, включающая работу аниматоров, Деда Мороза и Снегурочки, световое шоу, шоу мыльных пузырей от агентства Friday. Здесь был накрыт праздничный стол и каждый малыш получил сладкий новогодний подарок от Деда Мороза. Кроме сладких подарков администрация развлекательного комплекса «ELDIVINO» вручила деткам и личные презенты — мобильные телефоны, планшеты, игрушки и многое другое.- Это благотворительная ёлка! Мы хотим подарить немного улыбок и радости детям! — говорит- Мы хотели бы показать, что РК «ELDIVINO» - это не что-то запредельное или пафосное. Мы показываем нашу внутреннюю «кухню». Мы показываем наших сотрудников. Сегодня мы хотели подарить праздник детям с ограниченными возможностями совершенно безвозмездно. И это только один из шагов нашей работы, — добавил. На правах рекламы.