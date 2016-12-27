Об этом корреспонденту рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ. По словам градоначальника, средства были выделены на праздничную новогоднюю иллюминацию, гирлянды, уличные декорации и украшения. Сегодня город полностью подготовлен ко встрече Нового года: установлена главная городская елка, яркими огнями переливаются все пять патриотических конструкции с надписью "Я Люблю Атырау", практически все электрические столбы на главных улицах украшает праздничная иллюминация, на нескольких площадках города установлены декоративные символы нового года, огнями светится и Центральный мост.Отметим, что на Центральном мосту летом текущего года в рамках пилотного проекта было установлено "умное освещение". По словам Серика ШАПКЕНОВА, не так давно в городе было создано новое коммунальное предприятие "Smart Atyrau", которое с нового года будет заниматься оснащением улиц светодиодными фонарями и реализацией проекта "умный город".