Поздравлять героев своих публикаций с новогодними праздниками у «МГ» вошло в традицию.
Сегодня, 27 декабря, дружный коллектив регионального портала «Мой ГОРОД» и наши рекламодатели поздравили несколько семей, о которых писали на протяжении года. В каждую семью журналисты отвезли сладости и продуктовые корзины, которые предоставили ТОО «Шанс», ТОО «Западный транзит», ИП «Марченко» Д. В., представитель торговой марки «Ясные зори», сеть супермаркетов «Суровский».
В 2015 году мы писали про семью КАЖИМУЛЛИНЫХ, где мама с четырьмя детьми живет в однокомнатной времянке в поселке Желаево. На тот момент женщина похоронила мужа и осталась с детьми одна в крохотном домике. Большой дом, который Кунсауле строили с мужем так и остался недостроенным. После смерти мужа у Кунсауле остались кредиты, которые они брали на стройку. После того, как в «МГ» появилась статья о семье КАЖИМУЛЛИНЫХ неравнодушные люди помогли им перекрыть крышу, но дом так и не был достроен. Сейчас Кунсауле КАЖИМУЛЛИНА вместе с 22-летней дочкой и тремя сыновьями, у одного из которых ДЦП, по-прежнему живут во времянке.
Не осталась без внимания и девочка Раяна, которой необходима операция по пересадке печени.Коллектив редакции «МГ» навестил девочку и подарил ей новогодний сладкий подарок, а родителям продуктовую корзину к празднику.
Все дети накануне праздника ждут чудес, особенно из многодетных семей. Семью ДАУЛЕТОВЫХ мы навестили сегодня. Взрослые признались, что у них нет средств даже на самые скромные подарки для своих детей. Всего детишек пятеро: Дархан, которому два года и его старшие братья и сестра Вильям, Темирлан, Аида и Камила.
Не так давно героем публикации стал маленький Богдан БЕСЧЕТНОВ, которому требуются деньги на операцию.
Про семью КУНАНБАЕВЫХ мы писали много раз, в их дом беда пришла несколько лет назад. Мальчика Данияра ударило током, он получил множественные ожоги. Данияр пережил уже несколько операций. В их семье всего пятеро детей, несмотря на разный возраст они очень дружные.
Кроме того, подарки получили и дети из семьи ЗАЙЦЕВЫХ, родителей которых осенью этого года убили. Сейчас двухлетняя девочка и 11-летний мальчик живут с бабушкой и тетей.
Напомним
, декабря журналисты «МГ» провели подобную акцию в городе Атырау, где поздравили несколько семей и подарили детям подарки и продуктовые корзины.
Благодарим наших рекламодателей за ежегодную помощь к Новому году для многодетных и малообеспеченных семей.
Фото Медета МЕДРЕСОВА