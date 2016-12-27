Шокирующее видео игры атырауских картежников появилось в сети

На Youtube появилось видео игры "по-крупному" атырауских картежников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Судя по курсу доллара, действие происходит в конце лета прошлого года, но видео на хостинг выложили только сейчас. ВНИМАНИЕ! ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ! sS-TQQiFcGM На кадрах видео, подписанном "в Атырау игроки в карты ставили огромные суммы денег в тенге и долларах...", видно, как участники оставляют на карточном столе не только новые хрустящие купюры в тенге, но и в долларах. Правила игры похожи на покер. Каждый из игроков по очереди кидает по купюре в "банк". Раздача денег из пачек сопровождается нецензурной лексикой, мужчины выражаются как на государственном, так и русском языках. - Когда закончатся деньги, ход отдаешь, - говорит один из игроков. - Джордж, ты тогда в залог уходишь, - говорит второй. За игрой звучит несколько прозвищ - Джордж, Лепс и Баке. При этом один из участников сообщает присутствующим, что совершенно не беспокоится за деньги, ведь в его машине лежит еще как минимум тысяча долларов. Второй заявляет, что в его машине лежит 80 тысяч иностранной валюты. После того, как игроки вскрывают карты, банк срывает один из игроков, сидящий ближе к камере. Завершается игра дружеским рукопожатием. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" любители карточных игр, не имеющие отношение к видео, среди жителей нефтяной столицы довольно распространены игры такие как свар и гарба. Возможно, герои видео играли в одну из этих игр. Ерлан ОМАРОВ