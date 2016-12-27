Во время вручения наград к празднику его просто не оказалось в селе. Об этом редактор сообщил корреспондентам портала "Мой ГОРОД". Главный редактор районной газеты Серик ЖУМАГАЛИЕВ Главный редактор районной газеты Серик ЖУМАГАЛИЕВ По словам главного редактора газеты «Ауыл айнасы» Казталовского района ЗКО Серика ЖУМАГАЛИЕВА, он не отказывался от нагрудного знака ко Дню независимости Казахстана - Журналист, видимо, не понял мои слова. Дело в том, что вручение юбилейных медалей прошло у нас в районе 15 декабря. Но меня в селе не было. 14-15 декабря я был в командировке в Уральске. Медаль свою я получил, но с опозданием. Видимо, мое отсутствие на торжественном вручении неправильно истолковали. С журналистами я разговаривал по телефону, и, видимо, меня неправильно поняли, - рассказал Серик ЖУМАГАЛИЕВ. Свою медаль главный редактор районной газеты получил по приезду в село,  21 декабря, от представителей акимата района. - Медаль вручили мне, но я считаю, что это заслуга всего нашего коллектива, - говорит Серик ЖУМАГАЛИЕВ. Ранее в одном из местных изданий появилась информация о том, что главный редактор районной газеты «Ауыл айнасы» Серик ЖУМАГАЛИЕВ отказался от медали к 25-летию независимости Казахстана, сославшись на то, что государственные награды потеряли свое значение.