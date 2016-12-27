Главный редактор районной газеты Серик ЖУМАГАЛИЕВ По словам главного редактора газеты «Ауыл айнасы» Казталовского района ЗКО Серика ЖУМАГАЛИЕВА, он не отказывался от нагрудного знака ко Дню независимости Казахстана - Журналист, видимо, не понял мои слова. Дело в том, что вручение юбилейных медалей прошло у нас в районе 15 декабря. Но меня в селе не было. 14-15 декабря я был в командировке в Уральске. Медаль свою я получил, но с опозданием. Видимо, мое отсутствие на торжественном вручении неправильно истолковали. С журналистами я разговаривал по телефону, и, видимо, меня неправильно поняли, - рассказал Серик ЖУМАГАЛИЕВ. Свою медаль главный редактор районной газеты получил по приезду в село, 21 декабря, от представителей акимата района. - Медаль вручили мне, но я считаю, что это заслуга всего нашего коллектива, - говорит Серик ЖУМАГАЛИЕВ. Ранее в одном из местных изданий появилась информация о том, что главный редактор районной газеты «Ауыл айнасы» Серик ЖУМАГАЛИЕВ отказался от медали к 25-летию независимости Казахстана, сославшись на то, что государственные награды потеряли свое значение.