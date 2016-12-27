В семье Даулетовых пятеро детей,  нет своего жилья, около трех лет они скитаются по квартирам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dauletova Как рассказала Пана ДАУЛЕТОВА, три года назад они жили своей большой семьей в частном доме во втором рабочем поселке. - У моей свекрови пятеро детей, и она решила продать дом, чтобы каждому ребенку помочь хоть как-то встать на ноги, приобрести землю, а со временем построиться там. Мечта осуществилась, она продала дом, разделила все деньги поровну. Для себя приобрела комнату в общежитии. А нашу c мужем долю украли, - рассказывает Пана. - Мы остались на улице и теперь скитаемся по квартирам. Сейчас переехали на некоторое время к свекрови и ютимся тут в двух комнатах. Пана ДАУЛЕТОВА и ее муж подрабатывают отделочниками. Как только появляются объекты, они сразу начинают работу, а пока с октября "мёртвый сезон". - Что делать, мы не знаем, стоим в очереди на жилье под номером 6259 как многодетные, думаю не скоро это совершится, - рассказывает многодетная мама. Сейчас муж работает сторожем в ИП "Краун". Его заработная плата 35 тысяч тенге. - И этих денег мы не можем получить, потому что приключилась неприятная история. Муж посоветовал сменным сторожем своего знакомого, в смену которого был украден газовый котел. Но так как привел его мой муж, теперь начальство его обязало выплачивать за котел немалую сумму. Хотя супруг предлагал начальству провести экспертизу и всеми способами доказывал, что он к воровству не причастен, - пояснила Пана. Многодетная семья выживает за счет пенсии одной бабушки. - Как нам теперь жить? Ведь у нас пятеро детишек. Накопились долги за коммунальные услуги. И детей хочется порадовать к Новому году. На этой почве у моего мужа депрессия. Я вижу, как он старается, но у него ничего не получается. Однажды он уже сказал мне,  что лучше ему повеситься, нежели так жить, - сообщила Пана. Сегодня коллектив регионального портала "Мой ГОРОД" поздравили семью Даулетовых с наступающим Новым годом, подарил подарки детишками и вручил продуктовую корзину. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  