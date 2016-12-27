Как рассказала Пана ДАУЛЕТОВА, три года назад они жили своей большой семьей в частном доме во втором рабочем поселке. - У моей свекрови пятеро детей, и она решила продать дом, чтобы каждому ребенку помочь хоть как-то встать на ноги, приобрести землю, а со временем построиться там. Мечта осуществилась, она продала дом, разделила все деньги поровну. Для себя приобрела комнату в общежитии. А нашу c мужем долю украли, - рассказывает Пана. - Мы остались на улице и теперь скитаемся по квартирам. Сейчас переехали на некоторое время к свекрови и ютимся тут в двух комнатах. Пана ДАУЛЕТОВА и ее муж подрабатывают отделочниками. Как только появляются объекты, они сразу начинают работу, а пока с октября "мёртвый сезон". - Что делать, мы не знаем, стоим в очереди на жилье под номером 6259 как многодетные, думаю не скоро это совершится, - рассказывает многодетная мама. Сейчас муж работает сторожем в ИП "Краун". Его заработная плата 35 тысяч тенге. - И этих денег мы не можем получить, потому что приключилась неприятная история. Муж посоветовал сменным сторожем своего знакомого, в смену которого был украден газовый котел. Но так как привел его мой муж, теперь начальство его обязало выплачивать за котел немалую сумму. Хотя супруг предлагал начальству провести экспертизу и всеми способами доказывал, что он к воровству не причастен, - пояснила Пана. Многодетная семья выживает за счет пенсии одной бабушки. - Как нам теперь жить? Ведь у нас пятеро детишек. Накопились долги за коммунальные услуги. И детей хочется порадовать к Новому году. На этой почве у моего мужа депрессия. Я вижу, как он старается, но у него ничего не получается. Однажды он уже сказал мне, что лучше ему повеситься, нежели так жить, - сообщила Пана. Сегодня коллектив регионального портала "Мой ГОРОД" поздравили семью Даулетовых с наступающим Новым годом, подарил подарки детишками и вручил продуктовую корзину.